Бывший нападающий московского «Динамо», председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от матча 5-го тура чемпионата России с ЦСКА, а также оценил подписание контракта «Динамо» с 19-летним вратарём БАТЭ Андреем Кудравцем.

- Есть ли фаворит в матче «Динамо» – ЦСКА?

- Трудно сказать. Это дерби, очень принципиальное противостояние. На результат может повлиять не только состояние футболистов, но и ещё ряд других факторов. Думаю, игра должна получиться достаточно интересная. И та, и другая команда на подходе к своей оптимальной форме. Жду интересного футбола и надеюсь, что мы все получим от него удовольствие.

- В прошлом туре «Динамо» обыграло «Балтику»…

- Если первый тайм получился более равный, то во втором «Динамо» уже имело преимущество и моменты. Самое главное, что они были реализованы. Но ЦСКА тоже выиграл в последнем туре у «Сочи» и набирает уверенность. Многое зависит от того, насколько команды будут стабильны при атакующих и оборонительных действиях, насколько им удастся избегать фатальных ошибок.

- «Динамо» сегодня объявило о переходе в клуб зимой из БАТЭ 19-летнего вратаря Кудравца.

- Динамовцам обязательно нужно усиление. Два центральных защитника нужны как воздух – ну или хотя бы один. И в опорную зону новый игрок требуется. То есть надо приобрести двух-трёх футболистов серьёзного уровня. Что касается Кудравца, то он ещё молод, и мы о нём ничего не слышали. В «Динамо» есть два хороших и опытных вратаря – Шунин и Лещук. А приобретение Кудравца наверняка делается на далёкую перспективу.

Московское дерби «Динамо» – ЦСКА начнётся сегодня, 19 августа, в 15:00.