Сафиуллин: «Рубин» доверяет Рахимову»

Председатель правления «Рубина» Марат Сафиуллин отреагировал на слухи о возможной смене главного тренера казанского клуба.

«О замене главного тренера или договоренностей с Черчесовым ничего не слышал. «Рубин» доверяет Рахимову», — заявил руководитель клуба Премьер-лиги, чьи слова приводит «Чемпионат».

Напомним, что сегодня, 18 августа, казанский коллектив одержал первую победу в текущем розыгрыше российского чемпионата, выиграв в родных стенах у «Крыльев Советов» со счётом 2:1. После пяти туров на счету подопечных Рашида Рахимов пять очков и девятое место в турнирной таблице.