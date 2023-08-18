Рахимов: «Команда была просто очень хорошо заряжена»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Крыльями Советов».

- После этой победы груз ответственности немножко спадет?

- Ответственность будет всегда, я не думаю, что об этом нужно говорить. Вы видели сегодня, если сравнивать матчи, достаточно много было таких нервных ситуаций, когда можно было поспокойнее контролировать мяч, увереннее играть в каких-то других моментах. Важно было, что тот азарт, то желание командное развернуть ситуацию… те единоборства, которые если посмотрите на поле, были, в некоторых моментах самопожертвование, это, конечно же, стоит большого. Надо поблагодарить команду за самоотдачу. Важно, что такая победа над соперником очень хорошим, который очень уверенно начал чемпионат. Мы победили дома, естественно, будет определенный позитивный момент. Если просто сравнивать игры, можно сказать, что в Москве играли лучше, со «Спартаком» до второго пропущенного мяча играли очень хорошо. Но видите, как в футболе бывает? Где-то можно сыграть лучше, как в футболе бывает, по некоторым моментам второго тайма, но мы, к сожалению, допускали какие-то ошибки, но все равно я считаю, что команда была просто очень хорошо заряжена.

- Сегодня особенно во втором тайме «Крылья» имели существенное территориальное преимущество, при этом моментов особенно у соперника во второй половине не было. Насколько довольны картиной того, как второй тайм складывался?

- Мы же понимали, что команда сильна контратакой. Они великолепно выглядят, когда выбегают в контратаки, если вы посмотрите их матчи. Нам как раз было важно минимизировать вот такие выходы из обороны в атаку. Они все равно присутствовали, но мы все равно достаточно хорошо на них реагировали. Поэтому было так, что в среднем блоке, если не получается прессинг наверху после начала атаки, то возврат в средний блок, и здесь вязкая борьба, чтобы соперник играл длинными передачами, с флангов в штрафную. Здесь в росте мы не проигрывали, все было неплохо.

- При этом у «Рубина» было много моментов во втором тайме, и «Рубин» хорошо выбегал в контратаки. Но что с реализацией этих моментов?

- Вы хотите, чтобы я заплакал? Я тоже хочу, чтобы они реализовывались эти моменты. К сожалению, мы этого не сделали. Я думаю, что, наверное, самое важное, это победа.