Булыкин оставил прогноз на матч «Динамо» и ЦСКА

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин оставил прогноз на матч пятого тура РПЛ между «Динамо» и ЦСКА.

«Ожидаю увидеть какую-нибудь результативную ничью — 1:1 или 2:2», — заявил экс-нападающий «Локомотива» и «Аякса», чьи слова приводит издание Sport24. По его мнению, команды покажут хороший и результативный футбол, в котором будет много забитых мячей. Как считает эксперт, потеря Арсена Захаряна повлияет на игру «бело-голубых», однако им не нужно думать об уходе полузащитника.

Напомним, что «Динамо» примет ЦСКА в поединке пятого тура Российской премьер-лиги в субботу, 19 августа.