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Булыкин оставил прогноз на матч «Динамо» и ЦСКА

18 Августа 2023 • 22:01 Комментировать
Динамо Москва
...
ЦСКА Москва
Через 15 ч. 25 мин.

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин оставил прогноз на матч пятого тура РПЛ между «Динамо» и ЦСКА.

«Ожидаю увидеть какую-нибудь результативную ничью — 1:1 или 2:2», — заявил экс-нападающий «Локомотива» и «Аякса», чьи слова приводит издание Sport24. По его мнению, команды покажут хороший и результативный футбол, в котором будет много забитых мячей. Как считает эксперт, потеря Арсена Захаряна повлияет на игру «бело-голубых», однако им не нужно думать об уходе полузащитника.

Напомним, что «Динамо» примет ЦСКА в поединке пятого тура Российской премьер-лиги в субботу, 19 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Динамо Москва Дмитрий Булыкин
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