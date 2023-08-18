Ломовицкий установил рекорд текущего сезона по отборам за матч

Полузащитник казанского «Рубина» Александр Ломовицкий установил рекорд текущего сезона среди всех игроков РПЛ по отборам за отдельно взятый матч.

Так, 25-летний полузащитник совершил семь отборов в игре против самарских «Крыльев Советов», сообщает Opta Sports. Она, напомним, завершилась домашней победой казанцев – 2:1.

Ранее сообщалось, что вечерняя победа казанцев стала первой для клуба в РПЛ с апреля 2022 года – тогда «Рубин» обыграл дома тульский «Арсенал».

Больше подробностей о стартовой игре пятого тура РПЛ читайте в нашем обзоре.