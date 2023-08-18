Осинькин: «Надо было иметь более холодную голову, действовать более рационально играть, мы не смогли это сделать»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Рубином».

- Понятно, что молодые футболисты у нас сейчас стали много играть. Наверное, получилось, что их даже очень много. Эмоционально и просто сложно было, накопилась общая усталость. Те футболисты, что у нас помоложе, не так часто раньше в стартовом составе играли, они сыграли не на своем уровне. Понятно, что иногда там нас мерят по предыдущему матчу с «Локомотивом» или игре с «Ростовом». Но это делать еще рано, нужна настоящая стабильность. Сегодня мы в ситуациях, где надо было иметь более холодную голову, действовать более рационально играть, мы не смогли это сделать. Да, матч был эмоциональный и веселый для зрителей, но в этот момент мы не контролировали игру по-настоящему.

- «Крылья» особенно во втором тайме вели игру первым номером, при этом больше моментов было у «Рубина». Вопрос простой: почему так?

- Очень простой вопрос и очень простой ответ: когда один из соперников давит большим числом игроков, есть пространство сзади. Тем более что часть этих моментов в самом конце была, когда мы были вдесятером. Мы рисковали, понимая на что идем в концовке этой встречи.