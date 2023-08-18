Мартынович: «Думаю, что эта победа придаст уверенности, и дальше будем двигаться только вперёд»

Лучший футболист матча «Рубин» - «Крылья Советов» (2:1) Александр Мартынович поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Подведите итоги этой очень непростой игры.

- Вы правильно сказали, что игра очень непростая. С нашей стороны она была очень нервозной, очень большой груз над нами довлел, у нас вообще не было побед в этом сезоне. Мы довольно-таки легко пропустили первый гол, с пенальти повели. Все равно хочется, чтобы наша игра была более уверенной. Я думаю, что эта победа придаст уверенности, и дальше будем двигаться только вперед.

- Хочется спросить про момент с вашим голом, этим добиванием. Казалось, что еле-еле дотянулись до мяча. В целом сегодня за «Рубин» отличались только центральные защитники. Почему так?

- Если у нападающих не получается, приходится приходить нам на помощь. Значит, где-то в следующий раз нападающий подойдет на стандарт в нашей штрафной и поможет нам. Это командные действия, и здорово, что сегодня так получилось.