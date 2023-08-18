Нападающий «Крыльев Советов» Никита Салтыков может пополнить состав ЦСКА в летнее трансферное окно.

Как сообщает «Чемпионат», 19-летний вингер попал в шорт-лист «армейского» клуба. По данным источника, ЦСКА уже начал вести переговоры с «Крыльями Советов» по возможному трансферу Салтыкова.

В текущем сезоне футболист появился на поле в шести матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет один голевой пас.

Контракт Салтыкова с самарским коллективом рассчитан до 2025 года. Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 300 тысяч евро.