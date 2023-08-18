«Крылья Советов» провели худший матч сезона РПЛ по ударам и ожидаемым голам

Самарские «Крылья Советов» впервые проиграли в новом сезоне РПЛ, уступив «Рубину» в гостях – 1:2. Как сообщает Opta Sports, в вечернем матче самарцы провели худший матч по трём статистическим показателям.

Так, игроки «Крыльев» провели свой худший матч в сезоне по ударам – их было нанесено всего восемь, ударам в створ ворот – всего четыре и ожидаемым голам (0,6 по xG).

Напомним, что голом в составе самарцев отметился аргентинский легионер Бенхамин Гарре. Он продемонстрировал уникальное достижение для своего клуба в РПЛ как минимум за 15 последних сезонов.