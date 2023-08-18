«Рубин» победил в РПЛ впервые с апреля 2022 года

Казанский «Рубин» в пятницу вечером одержал победу в дерби над самарскими «Крыльями Советов» - 2:1. Любопытно, что эта победа стала первой для казанцев в элите российского футбола с апреля 2022 года.

Именно тогда «Рубин» в последний раз побеждал в РПЛ. Это случилось в игре 26 тура сезона-2021/22 против тульского «Арсенала», автором единственного гола в той встрече стал Александр Ломовицкий. Он, отметим, в минувшей пятничной игре тоже был на поле в составе казанского клуба.

Напомним, что по итогам того сезона казанцы сенсационно покинули Премьер-лигу и вернулись год спустя. Первую победу в сезоне-2023/24 болельщикам «рубиновых» пришлось ждать пять туров.

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