Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ВАР, незабитый пенальти и удаление: «Рубин» обыграл «Крылья Советов» в волжском дерби и спас Рахимова от отставки

18 Августа 2023 • 21:32 Комментировать
Рубин
2:1
Крылья Советов
окончен

Первым матчем пятого тура чемпионата России стало волжское дерби между «Рубином» и «Крыльями Советов».

Протокол игры  
Рубин2:1Крылья Советов
(1:0) Грицаенко Алексей11'  
  15'Гарре Бенхамин (1:1)
(2:1) Мартынович Александр42'  
Дюпин ЮрийМартынович АлександрГрицаенко АлексейВуячич ИгорКузнецов Даниил 70' (Уридия Мераби ( 70') Зотов АлександрИву УгучуквуАпшацев Марат 52' (Рахмоналиев Умарали ( 52') Кабутов ДмитрийДаку Мирлинд  78'Ломовицкий Александр
Запасные: Бакаев СолтмурадКостюков МихаилЯнович НикитаИсмагилов АртёмБезруков РусланЛисакович ВиталийАшурматов РустамИванов ОлегТесленко Егор
Ломаев ИванБейл Гленн  67'  89'Евгеньев РоманСолдатенков АлександрРассказов НиколайКостанца ФернандоБабкин Сергей 59' (Витюгов Максим ( 59') Гарре Бенхамин 46' (Горшков Юрий ( 46') Шитов Владислав 73' (Иванисеня Дмитрий ( 73') Салтыков Никита  58'Хубулов Владимир 73' (Карпицкий Егор ( 73')
Запасные: Фролов ЕвгенийОвсянников БогданБарач Матео
18 августа. Стадион "Ак Барс Арена" (Казань).

«Рубин» в первом туре РПЛ удивил многих своим футболом в Москве, где дважды заставлял «Локомотив» отыгрываться. Однако в следующих пяти матчах во всех турнирах казанская команда набрала только одно очко. В связи с этим нависли тучи над главным тренером «Рубина» Рашидом Рахимовым. Накануне появилась информация, что он может быть отправлен в отставку по итогам матча с «Крыльями». И хоть от руководства «рубиновых» последовало опровержение, здесь вряд ли тот случай, когда дым как-то появился без огня.

В бэкграунде «Крыльев Советов» также есть гостевая ничья с «Локомотивом», где «железнодорожникам» в немалой степени повезло. В случае с самарцами это произошло в четвёртом туре. В целом команда Игоря Осинькина имела багаж из восьми набранных очков в чемпионате России. Тем более учитывая прошлогоднее болтание «Крыльев» рядом с зоной стыков, в новом чемпионате они стартовали весьма удачно.

«Рубину» очки были нужны острее в отчётном матче, а первым номером стали играть самарцы. Гости и чужие ворота поразили на восьмой минуте, но там было зафиксировано положение «вне игры». Бейл подавал штрафной с правого фланга, Солдатенков скинул мяч на дальнюю штангу, и Салтыков головой переправил его в ближний угол из офсайда.

Хозяева в плане реализации стандартного положения взяли пример с гостей, но сработали чётче. Кабутов вскоре навесил со штрафного с левого края на ближнюю штангу, откуда Грицаенко головой подправил мяч в дальний угол (1:0). Впрочем, и ответ последовал оперативный. Солдатенков закинул сферу вперёд по правому полуфлангу, а Гарре с края вратарской поразил также дальний угол (1:1).

Команда Рахимова знала, что ей стоит прибавить к концу первого тайма. Без этого она не получила бы пенальти в свою пользу. Кабутов с правого угла вратарской выполнил кросс на дальнюю штангу, где Апшацев головой ткнул мяч в выставленный локоть Бейла. Главный арбитр Сергей Цыганок назначил одиннадцатиметровый после видеоповтора. Даку плохо пробил с точки по центру, но и Ломаев плохо отразил чуть левее от себя, а вот Мартынович хорошо добавил мяч под перекладину (2:1).

«Крылья Советов» предсказуемо пошли в атаки сразу после перерыва, но увязли в оборонительных построениях казанцев. На 65-й минуте Салтыков в центре штрафной площади покрутился в окружении соперников и покатил на Хубулова, а тот немного не попал низом в левый угол. Пока гости рефлексировали насчёт неиспользованного момента, Даку устремился вперёд по зоне левого инсайда, ушёл от Солдатенкова и Евгеньева, а также от Ломаева, но не сумел переправить мяч в ближний угол.

Так «Крылья» и не смогли больше вмешаться в счёт на табло, хоть и Ломаев пошёл вперёд в концовке. Энергия самарцев выплеснулась не в спасительный гол, а во вторую жёлтую карточку Бейла за срыв атаки. Зато одержанная победа оказалась спасительной для главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова, которого при таких вводных вряд ли уводят в ближайшую неделю. Казанский клуб выиграл впервые в новом сезоне и прервал восьмиматчевую беспобедную серию в Премьер-лиге с учётом ещё позапрошлого чемпионата. Ну а в прошлом сезоне «Рубин», как известно, выступал в Первой лиге.

Кирилл Иванцов

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Рубин Рашид Рахимов Чемпионат России РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Рубин Рубин
Крылья Советов Крылья Советов
2
1
2.50 3.70 2.80
Видео
19.08.23 в 15:00
Динамо Москва Динамо Москва
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2.85 3.70 2.45
Видео
19.08.23 в 17:30
Балтика Балтика
Урал Урал
2.48 3.60 2.90
Видео
19.08.23 в 19:30
Краснодар Краснодар
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.26 3.80 3.10
Видео
19.08.23 в 20:00
Сочи Сочи
Ростов Ростов
2.46 3.55 2.90
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Августа
22:03 · Россия. Премьер-лига
Рахимов: «Команда была просто очень хорошо заряжена»
22:01 · Россия. Премьер-лига
Булыкин оставил прогноз на матч «Динамо» и ЦСКА
21:55 · Россия. Премьер-лига
Комличенко считает Соболева «дельфином»
21:54 · Россия. Премьер-лига
Ломовицкий установил рекорд текущего сезона по отборам за матч
21:53 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Надо было иметь более холодную голову, действовать более рационально играть, мы не смогли это сделать»
21:47 · Россия. Премьер-лига
Мартынович: «Думаю, что эта победа придаст уверенности, и дальше будем двигаться только вперёд»
21:46 · Россия. Премьер-лига
Салтыков может перебраться в ЦСКА слухи
21:45 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» провели худший матч сезона РПЛ по ударам и ожидаемым голам
21:39 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» победил в РПЛ впервые с апреля 2022 года
21:39 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» может усилить атакующую линию слухи
21:29 · Россия. Премьер-лига
Чавес в ближайшее время перейдёт в «Динамо» слухи
21:21 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «От «Спартака» и «Зенита» ожидаю атакующего футбола»
21:09 · Россия. Премьер-лига
Гладилин рассказал, что получит победитель дерби «Спартака» и «Зенита» помимо трёх очков
20:57 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Если Бабич — игрок хорошего уровня, тогда у «Спартака» не будет слабых позиций
20:46 · Россия. Премьер-лига
19 августа Захарян пройдёт медосмотр для перехода в «Реал Сосьедад»
Все новости
Рекомендуем