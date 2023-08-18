ВАР, незабитый пенальти и удаление: «Рубин» обыграл «Крылья Советов» в волжском дерби и спас Рахимова от отставки

Первым матчем пятого тура чемпионата России стало волжское дерби между «Рубином» и «Крыльями Советов».

«Рубин» в первом туре РПЛ удивил многих своим футболом в Москве, где дважды заставлял «Локомотив» отыгрываться. Однако в следующих пяти матчах во всех турнирах казанская команда набрала только одно очко. В связи с этим нависли тучи над главным тренером «Рубина» Рашидом Рахимовым. Накануне появилась информация, что он может быть отправлен в отставку по итогам матча с «Крыльями». И хоть от руководства «рубиновых» последовало опровержение, здесь вряд ли тот случай, когда дым как-то появился без огня.

В бэкграунде «Крыльев Советов» также есть гостевая ничья с «Локомотивом», где «железнодорожникам» в немалой степени повезло. В случае с самарцами это произошло в четвёртом туре. В целом команда Игоря Осинькина имела багаж из восьми набранных очков в чемпионате России. Тем более учитывая прошлогоднее болтание «Крыльев» рядом с зоной стыков, в новом чемпионате они стартовали весьма удачно.

«Рубину» очки были нужны острее в отчётном матче, а первым номером стали играть самарцы. Гости и чужие ворота поразили на восьмой минуте, но там было зафиксировано положение «вне игры». Бейл подавал штрафной с правого фланга, Солдатенков скинул мяч на дальнюю штангу, и Салтыков головой переправил его в ближний угол из офсайда.

Хозяева в плане реализации стандартного положения взяли пример с гостей, но сработали чётче. Кабутов вскоре навесил со штрафного с левого края на ближнюю штангу, откуда Грицаенко головой подправил мяч в дальний угол (1:0). Впрочем, и ответ последовал оперативный. Солдатенков закинул сферу вперёд по правому полуфлангу, а Гарре с края вратарской поразил также дальний угол (1:1).

Команда Рахимова знала, что ей стоит прибавить к концу первого тайма. Без этого она не получила бы пенальти в свою пользу. Кабутов с правого угла вратарской выполнил кросс на дальнюю штангу, где Апшацев головой ткнул мяч в выставленный локоть Бейла. Главный арбитр Сергей Цыганок назначил одиннадцатиметровый после видеоповтора. Даку плохо пробил с точки по центру, но и Ломаев плохо отразил чуть левее от себя, а вот Мартынович хорошо добавил мяч под перекладину (2:1).

«Крылья Советов» предсказуемо пошли в атаки сразу после перерыва, но увязли в оборонительных построениях казанцев. На 65-й минуте Салтыков в центре штрафной площади покрутился в окружении соперников и покатил на Хубулова, а тот немного не попал низом в левый угол. Пока гости рефлексировали насчёт неиспользованного момента, Даку устремился вперёд по зоне левого инсайда, ушёл от Солдатенкова и Евгеньева, а также от Ломаева, но не сумел переправить мяч в ближний угол.

Так «Крылья» и не смогли больше вмешаться в счёт на табло, хоть и Ломаев пошёл вперёд в концовке. Энергия самарцев выплеснулась не в спасительный гол, а во вторую жёлтую карточку Бейла за срыв атаки. Зато одержанная победа оказалась спасительной для главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова, которого при таких вводных вряд ли уводят в ближайшую неделю. Казанский клуб выиграл впервые в новом сезоне и прервал восьмиматчевую беспобедную серию в Премьер-лиге с учётом ещё позапрошлого чемпионата. Ну а в прошлом сезоне «Рубин», как известно, выступал в Первой лиге.

Кирилл Иванцов