Опорный полузащитник «Пачуки» Луис Чавес в ближайшее время должен перейти в московское «Динамо».

Как стало известно изданию «Чемпионат», 27-летний мексиканский хавбек получил деньги от «Динамо» для выкупа своего контракта у «Пачуки». Сразу после этого Чавес должен перебраться в столичный клуб на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что в услугах Чавеса был заинтересован нидерландский «Фейеноорд», но футболист выбрал вариант с «Динамо». Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Чавеса в 8 миллионов евро.

После четырех туров команда Марцела Лички занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав семь очков.