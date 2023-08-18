19 августа Захарян пройдёт медосмотр для перехода в «Реал Сосьедад»

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян в ближайшее время пройдёт медицинское обследование перед трансфером в «Реал Сосьедад».

«Можем подтвердить, что Захарян прибыл в Сан-Себастьян. Но официально пока ничего не подписано. 19 августа Арсен пройдет медосмотр. Когда все случится официально, мы обо всем сообщим», — приводит слова пресс-службы испанской команды «Чемпионат».

Ранее стало известно, что 20-летний Захарян прибыл в Испанию. По данным СМИ, на продаже хавбека «Динамо» заработает 12 миллионов евро без учета бонусов.

Завтра, 19 августа, «Реал Сосьедад» встретится с «Сельтой» в матче второго тура чемпионата Испании. Начало игры — в 18:00 по мск.