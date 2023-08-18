Ломаев взял четвёртый пенальти в РПЛ

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев в пятницу вечером взял свой четвёртый пенальти в РПЛ. Больше за последние два года 11-метровых ударов отразил только экс-голкипер «Химок», а ныне вратарь «Локомотива» Илья Лантратов.

Как сообщает Opta Sports, Ломаев отразил четыре из 12 пенальти в РПЛ с начала 2022 года. У Лантратова – пять отражённых ударов из 14.

Напомним, что прямо сейчас «Крылья» играют на выезде против «Рубина». После первого тайма самарцы уступают – 1:2, недавно стартовал тайм второй.