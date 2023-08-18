Новосельцев объяснил лидерство «Краснодара» в РПЛ

Бывший российский защитник Иван Новосельцев рассказал, почему «Краснодар» перед пятым туром Российской премьер-лиги идёт на первом месте со стопроцентным результатом. У команды Владимира Ивича 12 набранных очков в четырёх матчах.

«Прагматичные действия в обороне и яркая игра впереди помогли «Краснодару» выйти в лидеры. Хороши в атаке, Кордоба забивает. Чуть пропал комбинационный футбол, но не существенно», - цитирует Новосельцева «Матч ТВ».

В туре грядущем «быкам» предстоит принять дома непростого соперника – «Локомотив» Михаила Галактионова. Игра состоится завтра, 19 августа.