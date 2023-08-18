Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: «Тормена готов творить историю с «Краснодаром»

18 Августа 2023 • 20:29 Комментировать
Краснодар
...
Локомотив Москва
1 1.90 X 3.80 2 3.80
Через 21 ч. 36 мин.

Рафаэль Норманд, агент защитника «Краснодара» Витора Тормены, высказался о переходе игрока в кубанский клуб.

«Мы сейчас в России и рады оказаться здесь. Это новый вызов для Витора. Он счастлив и готов творить историю с «Краснодаром», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Сегодня, 18 августа, «Краснодар» официально объявил о покупке 27-летнего футболиста у португальской «Браги». Трудовой договор между сторонами рассчитан на четыре года.

После четырех туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав 12 очков. Завтра, 19 августа, «быков» ждет поединок с «Локомотивом».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Витор Тормена Рафаэль Норманд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРАСНОДАР ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Рубин Рубин
Крылья Советов Крылья Советов
2
1
2.50 3.70 2.80
Видео
19.08.23 в 15:00
Динамо Москва Динамо Москва
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2.85 3.70 2.45
Видео
19.08.23 в 17:30
Балтика Балтика
Урал Урал
2.48 3.60 2.90
Видео
19.08.23 в 19:30
Краснодар Краснодар
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.26 3.80 3.10
Видео
19.08.23 в 20:00
Сочи Сочи
Ростов Ростов
2.46 3.55 2.90
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Августа
21:47 · Россия. Премьер-лига
Мартынович: «Думаю, что эта победа придаст уверенности, и дальше будем двигаться только вперёд»
21:46 · Россия. Премьер-лига
Салтыков может перебраться в ЦСКА слухи
21:45 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» провели худший матч сезона РПЛ по ударам и ожидаемым голам
21:39 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» победил в РПЛ впервые с апреля 2022 года
21:39 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» может усилить атакующую линию слухи
21:29 · Россия. Премьер-лига
Чавес в ближайшее время перейдёт в «Динамо» слухи
21:21 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «От «Спартака» и «Зенита» ожидаю атакующего футбола»
21:09 · Россия. Премьер-лига
Гладилин рассказал, что получит победитель дерби «Спартака» и «Зенита» помимо трёх очков
20:57 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Если Бабич — игрок хорошего уровня, тогда у «Спартака» не будет слабых позиций
20:46 · Россия. Премьер-лига
19 августа Захарян пройдёт медосмотр для перехода в «Реал Сосьедад»
20:46 · Россия. Премьер-лига
Ломаев взял четвёртый пенальти в РПЛ
20:40 · Россия. Премьер-лига
Новосельцев объяснил лидерство «Краснодара» в РПЛ
20:38 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Зенит» не справится с давлением «Спартака» и потеряет очки»
20:29 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Тормена готов творить историю с «Краснодаром»
20:22 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» в четвёртый раз в сезоне РПЛ позволил сопернику сравнять счёт
Все новости
Рекомендуем