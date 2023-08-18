Агент: «Тормена готов творить историю с «Краснодаром»

Рафаэль Норманд, агент защитника «Краснодара» Витора Тормены, высказался о переходе игрока в кубанский клуб.

«Мы сейчас в России и рады оказаться здесь. Это новый вызов для Витора. Он счастлив и готов творить историю с «Краснодаром», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Сегодня, 18 августа, «Краснодар» официально объявил о покупке 27-летнего футболиста у португальской «Браги». Трудовой договор между сторонами рассчитан на четыре года.

После четырех туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав 12 очков. Завтра, 19 августа, «быков» ждет поединок с «Локомотивом».