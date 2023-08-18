«Рубин» в четвёртый раз в сезоне РПЛ позволил сопернику сравнять счёт

Казанский «Рубин» в четвёртый раз в текущем сезоне РПЛ позволил соперникам сравнять счёт. Как сообщает телеграм-канал «Цифроскоп», казанцы пока являются антилидерами турнира по этому показателю.

Напомним, что в пятницу вечером «Рубин» принимает дома «Крылья Советов». Команды открывают пятый тур сезона РПЛ-2023/24. Счёт в матче открыл защитник казанцев Алексей Грицаенко, однако вскоре его сравнял аргентинский легионер «Крыльев» Бенхамин Гарре.

Следить за ходом встречи двух принципиальных соперников можно в текстовой трансляции от портала LiveResult.ru.