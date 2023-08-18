«Рубин» ведёт в матче с «Крыльями Советов» после не самого удачного пенальти

В стартовом матче пятого тура Премьер-лиги «Рубин» принимает «Крылья Советов». В начале игры стороны обменялись результативными ударами Алексея Грицаенко и Бенхамина Гарре. А под конец 45-минутки казанцы снова вышли вперед. Арбитр посмотрел повторы спорного момента и назначил пенальти в ворота гостей. Мирлинд Даку по центру пробил с 11 метров, и голкипер выручил, вот только Александр Мартынович был самым расторопным на добивании - 2:1 в пользу «Рубина».

В онлайн-таблице команда Рашида Рахимова настигает «Локомотив» на девятом месте, соперник - пятый. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.