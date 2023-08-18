Семшов предположил, сколько забьёт Дзюба в текущем сезоне

Российский тренер Игорь Семшов ответил на вопрос о том, сколько мячей в текущем сезоне сможет забить форвард московского «Локомотива» Артём Дзюба.

«Сколько забьет Дзюба? Это непредсказуемо. Если Артёма не будут преследовать травмы, дисквалификации, то мячей 7-8 он должен забить, а то и больше», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 34-летний нападающий принял участие в четырех матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом.

На данный момент «Локомотив» занимает девятое место в чемпионате России. В пятом туре «железнодорожники» встретятся с «Краснодаром» (19 августа), который возглавляет РПЛ.