Генич уверен, что «Краснодар» не удержит первое место

Российский комментатор Константин Генич уверен, что «Краснодар» не удержит лидерство в турнирной таблице РПЛ.

«Владимир Ивич делает прагматичный клуб. Всего гол пропустили, в игре появился баланс. Раньше был вихревой футбол: стеночки, забегания. В клубе осторожно оценивают то, что происходит в команде, осторожно относятся к ее результатам. Думаю, в пятёрке будут в конце сезона – не в тройке», - цитирует Генича «Матч ТВ».

Напомним, что в грядущем туре Премьер-лиги «быки» примут дома непростого соперника – столичный «Локомотив».