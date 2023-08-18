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Генич уверен, что «Краснодар» не удержит первое место

18 Августа 2023 • 20:12 Комментировать
Краснодар
...
Локомотив Москва
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Через 22 ч. 59 мин.

Российский комментатор Константин Генич уверен, что «Краснодар» не удержит лидерство в турнирной таблице РПЛ.

«Владимир Ивич делает прагматичный клуб. Всего гол пропустили, в игре появился баланс. Раньше был вихревой футбол: стеночки, забегания. В клубе осторожно оценивают то, что происходит в команде, осторожно относятся к ее результатам. Думаю, в пятёрке будут в конце сезона – не в тройке», - цитирует Генича «Матч ТВ».

Напомним, что в грядущем туре Премьер-лиги «быки» примут дома непростого соперника – столичный «Локомотив».

Ранее бывший российский защитник Роман Шишкин назвал причину того, почему «быки» уверенно возглавляют турнирную таблицу.
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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Константин Генич
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КРАСНОДАР ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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