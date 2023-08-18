Шишкин оставил прогноз на матч «Краснодара» и «Локомотива»

Бывший игрок столичного «Локомотива» и «Краснодара» Роман Шишкин высказался о предстоящей игре своих бывших команд в пятом туре РПЛ.

«Против такого «Краснодара» «Локо», конечно, будет тяжело. Хотя, всякое может быть – какое-нибудь удаление, например, и игра пойдёт совсем иначе», – заявил экс-защитник российской национальной команды в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, на «быков» будет давить лидерство в турнирной таблице Премьер-лиги, в то время как последний поединок против «Крыльев Советов» показал проблемы «железнодорожников».

Напомним, что «Краснодар» примет «Локомотив» в матче пятого тура чемпионата в субботу, 19 августа.