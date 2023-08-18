У Гарре – голевое действие в восьмом подряд матче РПЛ

Игрок атаки самарских «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре продлил серию своих голевых действий в сегодняшнем вечернем матче против казанского «Рубина».

Так, аргентинец забил гол в ворота казанцев, а это значит, что матч стал для него восьмым подряд в Премьер-лиге, в котором он отличается голевым действием. Это рекорд его клуба как минимум за последние 15 сезонов, отмечает Opta Sports.

Эта приятная серия для аргентинца началась 21 мая. Тогда в рамках 28 тура РПЛ он оформил гол в ворота «Урала». Затем Гарре забил ещё четыре гола и отдал три голевых передачи в семи матчах первенства.

Напомним, что волжское дерби «Рубина» и «Крыльев» стартовало совсем недавно – ещё идёт только первый тайм матча. Следить за его событиями можно в онлайн-трансляции от LiveResult.ru.