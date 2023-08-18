Бразильский защитник Витор Тормена пополнил состав «Краснодара», перебравшись из португальской «Браги». Об этом «быки» сообщили в своем официальном телеграм-канале.

Трудовой договор 27-летнего центрального защитника с «Краснодаром» рассчитан до лета 2027 года.

В прошлом сезоне Тормена принял участие в 40 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет один ассист. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость бразильца в пять миллионов евро.

Напомним, ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны московского «Спартака».