Стартовый матч пятого тура Премьер-лиги между «Рубином» и «Крыльями Советов» получается результативным уже в дебюте. Никита Салтыков отправил мяч в сетку ворот хозяев, но арбитр отменил этот гол из-за офсайда. А вот Алексей Грицаенко забил головой после подачи со стандарта по всем правилам - 1:0. Несколько минут спустя самарцы отыгрались. Это Бенхамин Гарре получил мяч на ход, убежал от опекуна и пробил мимо голкипера «Рубина». На табло зажглись единицы. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.
Гарре сравнял счёт в матче с «Рубином»
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