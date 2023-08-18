Гарре сравнял счёт в матче с «Рубином»

Стартовый матч пятого тура Премьер-лиги между «Рубином» и «Крыльями Советов» получается результативным уже в дебюте. Никита Салтыков отправил мяч в сетку ворот хозяев, но арбитр отменил этот гол из-за офсайда. А вот Алексей Грицаенко забил головой после подачи со стандарта по всем правилам - 1:0. Несколько минут спустя самарцы отыгрались. Это Бенхамин Гарре получил мяч на ход, убежал от опекуна и пробил мимо голкипера «Рубина». На табло зажглись единицы. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.