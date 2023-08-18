«Рубин» и «Крылья Советов» забили по голу, но ведут казанцы

В стартовом матче пятого тура Серии А быстро открыт счет. «Рубин» повёл в споре с «Крыльями Советов». Дмитрий Кабутов со штрафного с левого фланга выполнил подачу к ближнему углу вратарской, там выше всех выпрыгнул Алексей Грицаенко и головой прицельно переправил мяч в район дальней штанги. Счет стал 1:0 в пользу казанцев. За две минуты до этого мяча побывал в других воротах, но Никита Салтыков забивал из положения вне игры. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.