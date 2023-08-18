Захарян прибыл в Испанию

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян прилетел в испанский Сан-Себастьян, где базируется футбольный клуб «Реал Сосьедад». Фотография 20-летнего хавбека «бело-голубых» с Испании была опубликована в социальных сетях армянской федерацией футбола.

Ранее сообщалось, что Захарян 18 августа должен прибыть в Испанию для завершения перехода в «Реал Сосьедад», однако в этот день вряд ли будет подписан трудовой договор.

Завтра, 19 августа, «Реал Сосьедад» примет на своем поле «Сельту» в матче второго тура чемпионата Испании. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.