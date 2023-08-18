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Фролов назвал итог отъезда Лунёва в Европу

18 Августа 2023 • 19:45 Комментировать

Голкипер самарских «Крыльев Советов» Евгений Фролов оценил отъезд российского голкипера Андрея Лунёва в «Байер» по прошествии двух лет. Напомним, что россиянин стал игроком «фармацевтов» летом 2021 года, спустя два года он покинул немецкий клуб, проведя за него лишь несколько официальных матчей.

«Сложилось у него или нет — другой вопрос. Главное, уехал, попробовал, потренировался, пожил, поиграл — круто. Я даже ему чуть-чуть завидую», - рассуждает вратарь для Sport24.

На данный момент 31-летний Лунёв всё ещё ищет себе будущий клуб.

«Он получил колоссальный опыт, грандиозный. Если тренером станет, сможет его применить», - добавляет Фролов.

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Евро-Футбол.Ру,
Евгений Фролов Андрей Лунёв Байер
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