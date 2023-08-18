Шишкин: «Краснодар» очень хорошо играет в обороне, нет детских ошибок»

Бывший игрок «Краснодара» Роман Шишкин оценил уровень игры «быков» на старте нынешнего сезона Премьер-лиги.

«Краснодар» очень хорошо начал – со своим стилем, креативом, игрой в атаке, но это было всегда. А сейчас они только один гол пропустили во всех играх – и это, наверное, один из ключевых факторов их лидерства. «Краснодар» очень хорошо играет в обороне, нет детских ошибок», – заявил экс-защитник российской сборной, чьи слова приводит издание «РБ Спорт». По его мнению, ещё одним плюсом для подопечных Владимира Ивича является сбалансированность состава, выделив также отличную форму Эдуарда Сперцяна и Джона Кордобы.

Напомним, что после четырёх туров «Краснодар» остался единственным клубом, имеющим стопроцентный показатель в турнирной таблице. В следующем поединке «быки» примут «Локомотив» в субботу, 19 августа.