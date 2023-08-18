​Президент «Урала»: Россию ждут в Европе

Григорий Иванов, который занимает должность президента «Урала», считает, что российский футбол ждут в Европе. По мнению функционера, как только нынешняя ситуация разрешится, футбольные санкции с России сразу же будут сняты.

«Я согласен, что лучше играть [в азиатской Лиге чемпионов], чем не играть. Но мы туда придём, и нам японцы, австралийцы скажут, что не будут с нами играть. Надо возвращаться – нас ждут в Европе. Когда всё закончится, нас вернут сразу же», - сказал Иванов, чьи слова приводит «РИА Новости».

Также Иванов говорил о том, что он мечтает услышать гимн Лиги чемпионов на домашнем стадионе «Урала».

Отметим, что на текущий момент «Урал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. В четырёх турах команде Виктора Ганчаренко удалось набрать десять очков.

Как известно, российские клубы в настоящий момент не выступают в еврокубках из-за санкций.