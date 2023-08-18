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Голкипер «Крыльев Советов» Фролов рассказал, почему живёт на клубной базе

18 Августа 2023 • 19:36 Комментировать
Рубин
2:1
Крылья Советов
1 2.55 X 3.45 2 2.75
1-й тайм

35-летний голкипер самарских «Крыльев Советов» Евгений Фролов ответил на вопрос, почему он до сих пор живёт на клубной базе.

«Комфортно, удобно, кормят, есть, где ночевать. Снимать квартиру? За карьеру уже наездился, накатался. Ещё много ребят у нас живет на базе – скучно не бывает. Ну и я постоянно в режиме. Не выгоняют – и хорошо», - делится Фролов для Sport24.

Напомним, что Фролов находится в обойме «Крыльев» с 2020 года. Ранее в карьере воспитанника «Мордовии» были такие клубы как московское «Динамо», «Кубань», «Балтика», «Оренбург» и другие.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Евгений Фролов
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