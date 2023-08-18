Радимов: «Сочи» чуть больший фаворит во встрече с «Ростовом»

Бывший полузащитник российской национальной команды Владислав Радимов оставил прогноз на матч пятого тура Премьер-лиги между «Сочи» и «Ростовом».

«Так на бумаге мы ждём очень хороший матч с высоким качеством футбола. И «Сочи», думаю, чуть больший фаворит в этой встрече», – заявил экс-футболист «Зенита», чьи слова приводит «РБ Спорт». По его мнению, встреча получится очень непредсказуемой, и многое будет зависеть от психологического состояния и дисциплин «южан».

Напомним, что «Сочи» примет «Ростов» на стадионе «Фишт» в субботу, 19 августа. Стартовый свисток назначен на 20:00 по московскому времени.