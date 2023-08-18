Пруцев перешёл из «Црвены Звезды» в другой европейский клуб

20-летний атакующий полузащитник «Црвены Звезды» Егор Пруцев стал игроком словенского клуба «Целе» в рамках годичного арендного соглашения. Об этом сообщил отец футболиста Игорь Пруцев.

«Ушел в «Целе» за игровой практикой, есть желание больше играть. Были и варианты возвращения в Россию, варианты в Европе - решили выбрать словенский клуб», - цитирует Игоря Пруцева «РИА Новости».

Как добавил отец футболиста, после годичной аренды Егор вернётся в состав сербского гранда.

Напомним, что Егор Пруцев является игроком «Црвены Звезды» уже год – с лета 2022 года. Ранее футболист выступал за «Сочи», уходил в аренду в «Текстильщик» и «Нефтехимик».