Орещук считает «Динамо» фаворитом матча с ЦСКА

Бывший спортивный директор столичного «Динамо» Роман Орещук оставил прогноз на предстоящий матч «бело-голубых» против ЦСКА в пятом туре РПЛ.

«Динамо», в какой бы форме не находился, всегда хорошо играет с ЦСКА. Поэтому я бы назвал фаворитом «Динамо», — заявил бывший работник московского коллектива в интервью «Матч ТВ». По его мнению, отсутствие Арсена Захаряна, ушедшего в «Реал Сосьедад», не станет проблемой для подопечных Марцела Лички, поскольку «Динамо» играло против «Балтики» без 20-летнего полузащитника.

Напомним, что «бело-голубые» примут ЦСКА в субботу, 19 августа, во встрече пятого тура Российской премьер-лиги.