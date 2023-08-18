​Тренер «Ариса» - о возможной окончательной потере Кокорине: «Буду звонить Дзюбе»

«Арис» хотел сохранить в своих рядах нападающего Александра Кокорина, который в прошлом сезоне выступал за клуб на правах аренды. Тем не менее, россиянин может остаться в «Фиорентине» - он даже попал в заявку команды на матч первого тура Серии А.

Рулевой «Ариса» Алексей Шпилевский ответил на вопрос, будет ли клуб искать замену для Кокорина, если он останется в «Фиорентине».

«Буду звонить Артёму Дзюбе. Попытаюсь его убедить», - пошутил Шпилевский, чьи слова приводит на своих страницах «РБ Спорт».

Шпилевский отметил, что вопрос с будущим 32-летнего Кокорина окончательно ещё не закрыт.