Рахимов: «Все прекрасно понимают, что нужно что-то менять»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Крыльями Советов».

- В каком состоянии команда подходит к этой игре, есть ли какое-то давление последних результатов, и как с ним команда справляется?

- Наверное, поле покажет, как справляется. Но я вижу такую достаточно хорошую концентрацию у игроков. Естественно, мне не нравятся результаты. Все прекрасно понимают, что нужно что-то менять. Настрой у команды есть, посмотрим, на поле, наверное, всё это будет видно.

- Матч с «Крыльями» для «Рубина» - это обычно необычная история. Как в этом смысле команда, может быть, «горит» на эту игру, на волжское дерби?

- Да я думаю, гореть нужно на каждую игру. И вот так вот выделять матчи, я считаю, что неправильно. Поэтому настрой есть.

- Мы видели, в недельном цикле к команде присоединился Игорь Коновалов. Когда его ждать и ждать ли в заявке команды? Будет ли он помогать «Рубину»?

- Он очень долго отсутствовал из-за травмы, восстановление было очень долгим. Давайте подождем, посмотрим.

- «Рубин» на летних сборах играл с «Крыльями Советов». Насколько те матчи были ценны, или это было очень давно и уже бессмысленно?

- Я вообще считаю, что не нужно об этом говорить, потому что сборы - это совершенно другое, а официальные игры - другое.