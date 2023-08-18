Шнякин: «Думаю, Ромащенко не будет долго адаптироваться в Грозном»

Российский комментатор Дмитрий Шнякин оценил назначение Мирослава Ромащенко на пост главного тренера грозненского «Ахмата» и выделил главный плюс и минус у кандидатуры этого тренера на новом месте.

«Ромащенко уже работал в Грозном. Он знаком со спецификой города, команды. Они вместе с Черчесовым там показывали уровень. Думаю, у него не уйдет много времени на адаптацию», - делится Шнякин для «Матч ТВ».

Напомним, что Ромащенко 12 лет являлся помощником Черчесова. Вместе с ним они работали в «Ахмате» с 2011 по 2013 годы – тогда этот клуб ещё назывался «Терек».

«Но есть и жирный минус: это первый полноценный опыт работы главным на таком уровне у Ромащенко», - добавил эксперт.