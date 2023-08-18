Афанасьев: Чалов и Тюкавин обладают своими оригинальными способностями

Бывший игрок столичного ЦСКА Андрей Афанасьев оценил качества нападающих Фёдора Чалова и Константина Тюкавина перед очным матчем.

«Каждый из этих нападающих обладает своими оригинальными способностями и умениями хорошо открываться — Фёдор и Константин стараются выбрать лучшую позицию, чтобы забить гол», — заявил эксперт в интервью изданию «РБ Спорт». По мнению Афанасьева, игроки ЦСКА и «Динамо» одинаково опасны, отметив, что оба форварда имеют фирменный стиль на футбольном поле.

Напомним, что столичное дерби в рамках пятого тура Российской премьер-лиги пройдёт 19 августа. Фёдор Чалов забил четыре мяча в текущей кампании чемпионата, а на счету Константина Тюкавина три гола.