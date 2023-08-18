Давила получил деньги от ЦСКА для разрыва контракта с «Леоном»

Чилийский центрфорвард Виктор Давила получил деньги от московского ЦСКА для разрыва контракта с его клубом – мексиканским «Леоном». Об этом со ссылкой на свои источники сообщает телеграм-канал «Первый спорт».

Теперь футболист должен передать их клубу, а после этого процесс перехода футболиста в московский клуб будет завершён.

Напомним, что Давила является игроком «Леона» уже два года. В 105 матчах за клуб он забил 33 гола и оформил 13 ассистов. Также сыграл четыре встречи за сборную Чили.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает латиноамериканца в 5,5 млн евро.