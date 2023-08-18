Гранат — о матче «Динамо» - ЦСКА: «Это дерби, тут фаворита нет»

Экс-защитник сборной России Владимир Гранат ответил на вопрос, как «Динамо» будет играть в дерби с ЦСКА без Арсена Захаряна.

«Это дерби, тут фаворита нет. В последнем матче «Динамо» уверенно обыграло «Балтику» без Захаряна. За счет командных действий «Динамо» восполнит потерю Арсена», — цитирует Граната «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что в пятницу, 18 августа, Захарян может отправиться в Испанию для завершения сделки по переходу в «Реал Сосьедад».

Матч пятого тура чемпионата России между «Динамо» и ЦСКА пройдет завтра, 19 августа. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая должна стартовать в 15:00 по московскому времени.