Московское «Динамо» официально объявило о приобретении у БАТЭ голкипера. Контракт с 19-летним Андреем Кудравцом «бело-голубые» подписали на пять ближайших сезонов.

Однако присоединится к московскому клубу белорусский страж ворот только грядущей зимой. До окончания года он продолжит защищать цвета борисовского клуба.

Футболист, кстати, является воспитанником БАТЭ и «Динамо» - его второй клуб в профессиональной карьере. А ещё в столь молодом возрасте вратарь уже является голкипером сборной Беларуси.

Отметим, что на данный момент основным стражем ворот «Динамо» является Антон Шунин, его сменщик – россиянин Игорь Лещук.