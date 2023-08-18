​Коломейцев: «Дзюба придаёт уверенности и солидности нападению «Локомотива»

Экс-игрок «Локомотива» Александр Коломейцев ответил на вопрос, повлияет ли отсутствие Артёма Дзюбы на перспективы команды в субботнем матче Российской премьер-лиги против «Краснодара».

«Естественно, человек с таким опытом придаёт уверенности и солидности нападению. Если что-то не получается, всегда можно сыграть на него, за счёт борьбы придумать что-то. С ним совсем другая атака, но есть хорошие молодые ребята», - сказал Коломейцев, отметив, что у «Локомотива» и без Дзюбы шесть шансы. Слова бывшего футболиста «Локомотива» на своих страницах приводит Metaratings.

Матч между «Краснодаром» и «Локомотивом» пройдёт в субботу, 19 августа. Стартовый свисток футболисты и зрители на стадионе услышат в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

Отметим, что «Краснодар» в четырёх прошедших турах Премьер-лиги набрал двенадцать очков, а «Локомотив» - пять.