«Рубин» и «Крылья Советов» озвучили составы на очное дерби в РПЛ

Казанский «Рубин» в эту пятницу открывает пятый тур чемпионата России, принимая дома принципиального соперника – самарские «Крылья Советов». Оба клуба назвали свои составы на вечерний поединок.

«Рубин»: Дюпин, Мартынович, Кабутов, Вуячич, Грицаенко, Иву, Апшацев, Зотов, Ломовицкий, Кузнецов, Даку;

«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Рассказов, Бабкин, Костанца, Гарре, Салтыков, Шитов, Хубулов.

Напомним, что «Рубин» в отличие от сегодняшнего соперника до сих пор не может победить в новом сезоне во всех турнирах и идёт на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Крылья» занимают пятое место с восемью баллами.

Текстовую трансляцию пятничного дерби проводит портал LiveResult.ru.