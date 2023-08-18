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«Рубин» и «Крылья Советов» озвучили составы на очное дерби в РПЛ

18 Августа 2023 • 18:26 Комментировать
Рубин
...
Крылья Советов
1 2.55 X 3.45 2 2.75
Через 0 ч. 44 мин.

Казанский «Рубин» в эту пятницу открывает пятый тур чемпионата России, принимая дома принципиального соперника – самарские «Крылья Советов». Оба клуба назвали свои составы на вечерний поединок.

«Рубин»: Дюпин, Мартынович, Кабутов, Вуячич, Грицаенко, Иву, Апшацев, Зотов, Ломовицкий, Кузнецов, Даку;

«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Рассказов, Бабкин, Костанца, Гарре, Салтыков, Шитов, Хубулов.

Напомним, что «Рубин» в отличие от сегодняшнего соперника до сих пор не может победить в новом сезоне во всех турнирах и идёт на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Крылья» занимают пятое место с восемью баллами.

Текстовую трансляцию пятничного дерби проводит портал LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Рубин
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