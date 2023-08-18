Орещук: «Лучше, чем Нидерланды, для Сперцяна не придумать»

Футбольный агент Роман Орещук посоветовал молодому таланту и лидеру «Краснодара» Эдуарду Сперцяну в будущем перейти в клуб из чемпионата Нидерландов, а именно амстердамский «Аякс».

«Конечно, он способен заиграть в «Аяксе». Нидерланды для Эдуарда сейчас самое то, лучше просто не придумать! Мне бы хотелось, чтобы такой трансфер состоялся. Парень молодой – ему нужно расти!», - делится Орещук с Metaratings.