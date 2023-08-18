«Рубин» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1

В пятом туре чемпионата России по футболу встречаются «Рубин» и «Крылья Советов».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Рубин - Крылья Советов
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Протокол игры
|(1:0) Грицаенко Алексей12'
|15'Гарре Бенхамин (1:1)
|(2:1) Мартынович Александр42'
Дюпин Юрий•Мартынович Александр•Грицаенко Алексей•Вуячич Игор•Кузнецов Даниил•Зотов Александр•Иву Угучукву•Апшацев Марат•Кабутов Дмитрий•Даку Мирлинд•Ломовицкий Александр
18 августа. Стадион "Ак Барс Арена" (Казань).
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