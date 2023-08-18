Тренер «Реал Сосьедада» Альгуасиль: Хотелось подписать Захаряна до старта сезона

Главный тренер «Реал Сосьедада» Иманоль Альгуасиль ответил на вопрос о предстоящем трансфере полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

«Я говорю только о тех игроках, которые находятся в моей команде. Но было бы разумно, если бы мы смогли подписать Захаряна до старта сезона», — приводит слова тренера Mundo Deportivo.

Ранее представитель «Реал Сосьедада» рассказал о том, что в пятницу, 18 августа, Захарян может прибыть в Испанию, однако контракт с игроком будет подписан позже.

По данным СМИ, трансфер 20-летнего хавбека обойдется «Реал Сосьедаду» в 12 миллионов евро плюс бонусные выплаты.