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Тренер «Реал Сосьедада» Альгуасиль: Хотелось подписать Захаряна до старта сезона

18 Августа 2023 • 17:58 Комментировать
Реал Сосьедад
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Сельта
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Через 23 ч. 17 мин.

Главный тренер «Реал Сосьедада» Иманоль Альгуасиль ответил на вопрос о предстоящем трансфере полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

«Я говорю только о тех игроках, которые находятся в моей команде. Но было бы разумно, если бы мы смогли подписать Захаряна до старта сезона», — приводит слова тренера Mundo Deportivo.

Ранее представитель «Реал Сосьедада» рассказал о том, что в пятницу, 18 августа, Захарян может прибыть в Испанию, однако контракт с игроком будет подписан позже.

По данным СМИ, трансфер 20-летнего хавбека обойдется «Реал Сосьедаду» в 12 миллионов евро плюс бонусные выплаты.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Реал Сосьедад Иманоль Альгуасиль Арсен Захарян
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