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Пономарёв: «Зайнутдинов опасен у своих ворот, потому что неправильно атакует соперников - в спину» эксклюзив

18 Августа 2023 • 18:25 Комментировать
Динамо Москва
...
ЦСКА Москва
Через 20 ч. 14 мин.

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал оценку некоторым игрокам «армейцев» перед матчем с «Динамо».

- По составу какая команда сильнее, как вам кажется?

- Одинаково. У тех и других есть ошибки в обороне и нападении. Поэтому я и сказал, что шансы 50 на 50.

- Зайнутдинов уезжает в Турцию. Это потеря для ЦСКА, он ведь закрывал две позиции – центр обороны и левый латераль.

- Нет. Когда футболист играет на всех местах, то он выступает средненько. Но для «Бешикташа» это хорошая находка. Он может там определиться и найти, наконец, свое место. А в ЦСКА куда только его не пихали. Он опасен у своих ворот, потому что неправильно атакует соперников - в спину, а это чревато серьезными последствиями.

- Пишут, что в команду вернулся Бистрович. Считаете это усилением, хотя мы видим, что на его позиции и так переизбыток игроков?

- Он пока не в форме. Там он не прижился. Это хороший футболист, но только на замену. Весь матч ему не позволяет играть физика. Может, он повзрослел, заматерел и что-то у него получится. А так неплохой игрок, техничный, с поставленным ударом.

- Может тогда лучше его продать или отдать в аренду?

- Надо посмотреть, что он сейчас из себя представляет. Плохо, что нет дублирующего состава, где можно показать себя. А на тренировках мы его увидеть не можем. Поэтому доверимся Федотову.

Елена Григорьевская

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