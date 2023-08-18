​Глава правления «Зенита» ответил на вопрос о Венделе

Александр Медведев, который в «Зените» возглавляет правление, ответил на вопрос о будущем полузащитника Маркуса Вендела.

«Какова вероятность, что Вендел останется в «Зените»? Вендел - игрок «Зенита» и готовится в полном объёме к следующим матчам», - сказал Медведев, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Ранее агент 25-летнего Вендела допустил вариант с уходом футболиста, но отметил, что всё зависит от позиции «Зенита».

Маркус Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают бразильского полузащитника в 24 миллиона евро.