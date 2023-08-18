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Пономарёв: «ЦСКА сыграет с «Динамо» вничью, и это будет хорошим вариантом для «армейцев» эксклюзив

18 Августа 2023 • 17:54 Комментировать
Динамо Москва
...
ЦСКА Москва
Через 20 ч. 17 мин.

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал прогноз на матч с «Динамо».

- Кто для вас фаворит предстоящей встречи?

- Его нет. ЦСКА и в обороне играет слабо, и впереди все зыбко. То Чалов хорошо сыграет, то нет. Ну, забил он четыре мяча, три из которых с пенальти. При этом лучший бомбардир. Ну какой он бомбардир? Надо только с игры считать забитые мячи. У «Динамо» Захарян уходит. Это не такая большая потеря, но там ребята интересные впереди, забивные и жаждущие гола. Это очень опасно.

- На какой результат вы бы поставили?

- На ничью. Будет или 0:0, или 1:1. Причем ничья будет для «армейцев» хорошим вариантом. Все-таки ЦСКА будет играть в гостях. У «Динамо» будет преимущество своих болельщиков, своего стадиона.

- Но команда Федотова в последних встречах много забивает. Почему предрекаете мало голов?

- А сколько с пенальти забито? Это имеет большое значение. Вот Заболотный подставил голову – хороший мяч забил, трудовой. Он постоянно лезет в борьбу. Такой человек нужен в команде. Пусть он не очень техничный, но зато лезет в борьбу и поэтому очень опасен у чужих ворот. Забьет он или нет – это второй вопрос. Но в футболе надо работать. Надо навешивать в штрафную, делать прострелы с флангов, тогда у него будет там работа. Он опережает соперников в борьбе за мяч, молодец.

- Можно сказать, что преимущество у ЦСКА в том, что Личка только пришел в «Динамо», а Федотов уже работает полтора года?

- Нет. Это не играет никакой роли. Команда уже наиграна, состав определился. Главное, чтобы все были здоровы. Тактика тоже имеет значение. В центре поля у ЦСКА пока нет разыгрывающего футболиста, который необходим. Был Обляков, но он сдулся.

Елена Григорьевская
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