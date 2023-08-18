«Факел» может пополнить боснийский форвард «Пюника»

Воронежский «Факел» может усилиться боснийским форвардом ереванского «Пюника» Лукой Юричичем. О потенциальном переходе сообщает инсайдер Иван Карпов.

Карпов отмечает, что стороны уже активно ведут переговоры. Но договориться окончательно российский клуб об условиях личного контракта с 26-летним форвардом пока не может.

Напомним, что «Факел» в шести официальных играх нового сезона одержал лишь одну победу – в Кубке России над ЦСКА (2:0). В остальных играх воронежцы проиграли, в турнирной таблице РПЛ подопечные Вадима Евсеева логично идут на последнем месте с нулём баллов.