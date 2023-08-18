​Актёр, сыгравший фанатов ЦСКА и «Спартака», готов сыграть и фаната «Зенита»

ЦСКА высмеял презентацию новой формы «Спартака». Актёр, который в ролике играл болельщика «красно-белых», ранее играл болельщика «армейцев». Этот актёр, Михаил Люлинецкий, дал комментарий по поводу своих съёмок в роликах московских футбольных клубов.

«Я не фанат. Я нанятый актер. Ни за ЦСКА, ни за «Спартак» я не болею. Про соперничество между клубами я теоретически знал. Если меня пригласит «Зенит» сняться, соглашусь ли я? Смотря какие условия. Я и за тех, и за этих», - сказал Люлинецкий, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Ближайший матч чемпионата России ЦСКА проведёт в субботу, 19 августа, - против «Динамо» на выезде. Московское дерби стартует в 15:00, не пропустите трансляцию в текстовом формате на страницах портала LiveResult.